Легионеры "Уфы" вместе с остальными игроками в очередной раз сдали тесты на COVID-19

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Легионеры "Уфы" вместе с остальными игроками в очередной раз сдали тесты на COVID-19

Все футболисты "Уфы" в четвертый раз сдали тесты на коронавирус. Команда на данный момент готовится к возобновлению сезона, который состоится 19 июня.

"Наша команда собралась на стадионе "Нефтяник". Перед утренней тренировкой сдаем уже в четвертый раз тесты на COVID-19. Наконец-то к нам присоединились и наши иностранцы, которые не ездили в Ашу", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

"Уфа" после 22-х туров РПЛ и занимает девятое место в турнирной таблице.

А еще: "Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull| http://soccernews.ru
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