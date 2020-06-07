Легионеры "Уфы" вместе с остальными игроками в очередной раз сдали тесты на COVID-19

Все футболисты "Уфы" в четвертый раз сдали тесты на коронавирус. Команда на данный момент готовится к возобновлению сезона, который состоится 19 июня.

Йонуц Неделчару с нами pic.twitter.com/KjrPXTIgRd — ФК УФА (@UfaFc) June 7, 2020

"Наша команда собралась на стадионе "Нефтяник". Перед утренней тренировкой сдаем уже в четвертый раз тесты на COVID-19. Наконец-то к нам присоединились и наши иностранцы, которые не ездили в Ашу", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

"Уфа" после 22-х туров РПЛ и занимает девятое место в турнирной таблице.

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