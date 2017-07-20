"Легия" купила форварда "Ювентуса"
Нападающий туринского "Ювентуса" Кристиан Паскуато стал игроком "Легии", сообщает официальный сайт клуба.
Фото: Кристиан Паскуато - новичок "Легии"
Сумма трансфера не разглашается. 28-летний итальянец заключил с польским клубом контракт по схеме "2+1".
Стоит отметить, что прошлый сезон Паскуато провёл на правах аренды в "Крыльях Советов", сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ягеллония Белосток
|30
|59
|2
|Легия Варшава
|30
|58
|3
|Лех Познань
|30
|55
|4
|Лехия Гданьск
|30
|53
|5
|Висла Краков
|30
|44
|6
|Погонь Щецин
|30
|42
|7
|ЛКС Нечеча
|30
|42
|8
|Корона Кельце
|30
|39
|9
|Висла Плоцк
|30
|39
|10
|Заглембе Любин
|30
|39
|11
|Сласк Вроцлав
|30
|34
|12
|Арка Гдыня
|30
|31
|13
|Краковия Краков
|30
|31
|14
|Рух Хожув
|30
|30
|15
|Пяст Гливице
|30
|30
|16
|Гурник Лечна
|30
|30