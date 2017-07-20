"Легия" купила форварда "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Кристиан Паскуато стал игроком "Легии", сообщает официальный сайт клуба.

Фото: Кристиан Паскуато - новичок "Легии"

Сумма трансфера не разглашается. 28-летний итальянец заключил с польским клубом контракт по схеме "2+1".

Стоит отметить, что прошлый сезон Паскуато провёл на правах аренды в "Крыльях Советов", сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

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