"Легия" подписала Канте

Теги легия варшава

"Легия" подписала Канте"Легия" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Хосе Канте.

Контракт с бомбардиром рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один.

27-летний игрок сборной Гвинеи в прошлом сезоне выступал за "Вислу", за которую он провел 30 матчей и забил девять голов.

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