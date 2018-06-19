"Легия" подписала Канте

"Легия" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Хосе Канте.

Контракт с бомбардиром рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один.

27-летний игрок сборной Гвинеи в прошлом сезоне выступал за "Вислу", за которую он провел 30 матчей и забил девять голов.

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