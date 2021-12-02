"Легия" теряет капитана перед решающем матчем со "Спартаком" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Артура Енджейчика/Автор неизвестен
Капитан и защитник варшавской "Легии" Артур Енджейчик выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил перелом ключицы и перенес операцию. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, он пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком".
Матч "Легия" - "Спартак" состоится 9 декабря
В нынешнем сезоне 34-летний Енджейчик провел за "Легию" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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