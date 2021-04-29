"Легия" в рекордный раз стала чемпионом Польши

Фото твиттер "Легии"

Варшавская "Легия" досрочно стала чемпионом Польши благодаря осечке конкурентов.

За три тура до завершения первенства столичная команда оторвалась от преследователей на 9 очков, при этом имея преимущество над ними по личным встречам.

Для "Легии" это 15-й чемпионский титул в истории. Никто в Польше не брал золотые медали чаще.

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