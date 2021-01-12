Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных

Бундеслига не изменяет "традициям", "Шальке" избежал позора

"Бавария" взяла за правило раз в сезон уступать Гладбаху – только в одном из 7 последних чемпионатов мюнхенцы избежали поражения от "Боруссии" (М). Кто такой Ганси Флик, чтобы ломать "традицию"?! Вот и пришлось проиграть четвертый матч во главе "Баварии". Мюнхенцы за стартовые полчаса создали себе комфортный гандикап (Левандовски первым в топ-лигах забил 20 голов), после чего посыпались. Подвела проблемная линия обороны, которая ошибалась в передачах и плыла под прессингом. Штиндль эффектными ассистами уничтожил защиту "Баварии" и заставил Нойера пропустить в 10 матче подряд.

"Лейпциг" также решил не изменять себе и проиграл четвертый из 5 последних поединков против Дортмунда. Как и "Бавария", РБ стартовал с ударной 30-минутки, но не сумел конвертировать доминирование в голы. А потом "Боруссия" вернулась в матч благодаря вынужденной замене – Джан вышел вместо травмированного Витселя и наладил игру "шмелей" в центре поля. Санчо, Холанд и Ройс наконец получили мяч и наколдовали три красивые голы. Уикенд мечты для "Боруссии": все лидеры потеряли очки ("Байер" не додавил "Вердер"), а BVB сократила отставание от первого места.

"Шальке" был в шаге от того, чтобы вляпаться в историю из-за самой длинной безвыигрышной серии в Бундеслиге. Антирекорд с 1966-го принадлежит берлинской "Тасмании", которую тогда затянули в элитный дивизион не по спортивному, а по политическому принципу (в Бундеслиге должен был быть кто-то из Западного Берлина). "Кнаппен" избежали тотальной позора – остановились на 30 матчах без побед, отпраздновав победу в чемпионате впервые с января 2020-го. Еще какую победу! Главным героем сенсационного погрома "Хоффенхайма" стал 19-летний американец с красноречивой фамилией Хоппе. Все три гола для него подготовил Харит, а X-фактором успеха назвали камбэк Колашинаца, который в первом же матче после возвращения примерил капитанскую повязку и поднял "Шальке" со дна.

Клопп бьет детей, а Моуринью попал в сказку

Коронавирус продолжает терроризировать Англию. "Астон Вилле" пришлось закрыть основную команду на карантин, поэтому с "Ливерпулем" в 1/32 Кубка Англии сыграли ребята из молодежек. Средний возраст "вилланов" составил 18,3 года, но они все равно заставили Салаха и Мане попотеть. После ничейного первого тайма Ливерпуль все же разгромил этих детей, отомстив за октябрьские 2:7 и прошлогодние 0:5 в Кубке Лиги, когда дети были по другую сторону баррикад.

Louie Barry scores his 1️⃣st senior goal for Aston Villa vs Liverpool.



He’s 17 years old.



pic.twitter.com/GczYHuzb8O — 433 (@433) January 8, 2021

"Тоттенхэм" поехал в гости к представителю 8 дивизиона "Марина". Между командами – 160 позиций в иерархии английского футбола! "Марин" пережил настоящую сказку, продав 30 000 виртуальных билетов по 10 фунтов. Фаны неистовствовали вокруг маленького стадиона, а клуб получил свою минуту славы в медиа. О "Марине" говорил Анчелотти (живет в том городе), а "Ливерпуль" советами помогал тренеру подготовиться к "Тоттенхэму". Жозе Моуринью не испортил праздник и привез многих звезд – даже Бэйл вышел на поле. "Шпоры" забили 5, Карлос Винисиус оформил первый хет-трик в Англии.

"Арсенал" натужно одолел "Ньюкасл", Манчестер Юнайтед справился с "Уотфордом", "Манчестер Сити" с космическим голом Силвы прошел "Бирмингем". Звезды "Челси" получили шанс освободиться от насмешек: Вернер и Хаверц забили впервые за два месяца, а Кэпа сыграл на ноль! И неважно, что против команды из четвертого дивизиона! А вот "Лидс" опозорился – разгромное поражение от "Кроули" (Лига 2), за который сыграл известный телеведущий Марк Райт. Третий лучший тренер 2020 Марсело Бьелса даром не подослал шпиона на тренировку скромного соперника.

Замороженный "Реал" и размороженные отношения Месси с Гриманном

Испания украла зиму! На Пиренейском полуострове настоящий коллапс из-за снега. Больше всего пострадал "Реал", который долго не мог вылететь на матч, играл на промерзшем поле, а затем застрял в Памплоне. "Сливочные" назвали себя марионетками, о которых не заботятся. Возможно, песня была бы другой, если бы удалось обыграть "Осасуну"? Бензема, Азар и компания не создали ни одного голевого момента и нанесли лишь один удар в створ ворот. Мороз морозом, но основа "Реала" должна забивать "Осасуне" хоть на льду.

Теперь "Атлетико" лидирует в Примере, имея еще три матча в запасе. Игру "матрасников" перенесли, они пол недели даже не тренируются. Снегопад позволил перевести дыхание и подготовиться к штурму чемпионства. Уже и "Барселона" приблизилась к "Реалу" на расстояние одной победы. Каталонцы без вариантов разбили "Гранаду" дублями Месси и Гризманна. Если между двумя главными звездами "блаугранас" и конфликт, то они его тщательно маскируют, празднуя гола искренними объятиями.

Лопетеги провалился в Мадриде, но комфортно чувствует себя во главе "Севильи". Андалусийцы с начала декабря не знают поражений и постепенно подбираются к зоне ЛЧ. В этот уикенд Лопетеги обыграл прямого конкурента – "Реал Сосьедад" пал от хет-трика Эн-Несири. На следующий день специалист получил вознаграждение, подписав с "Севильей" новый контракт.

"Милан" быстро оправился от пощечины, нечемпионський "Интер" позади

На неделе "Ювентус" обрезал "Милана" крылья, нанеся первое поражение в чемпионате, но "россонери" недолго горевали. В субботу они обыграли "Торино" и снова оторвались на вершине турнирки. Оптимизм растет, ведь Ибрагимович полностью восстановился после травмы и вышел на поле впервые с ноября. "Интер", в свою очередь, дважды подряд потерял очки, на этот раз не сумев одолеть "Рому". Миланцы включились лишь на 20 минут второго тайма, и этого могло хватить для победы, но Паулу Фонсека все же вырвал ничью и формально остался в чемпионской гонке.

Ювентус "натужной кровью" добыл три очка в гостях у "Сассуоло". МакКенни, Кьеза и Дибала травмировались, а соперник уперся и в меньшинстве и солидно держался против чемпиона. "Старая синьора" прогрессирует в плане реализации идей Пирло. И хотя до первого места еще далеко (7 очков с матчем в запасе), туринцы постепенно возвращают себе статус главного претендента на Скудетто. Еще не вернули, но процесс пошел! "Сассуоло" же до сих пор борется за еврокубки с "Лацио", "Наполи", и "Аталантой".