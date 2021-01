Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных

Бундеслига не изменяет "традициям", "Шальке" избежал позора

"Бавария" взяла за правило раз в сезон уступать Гладбаху – только в одном из 7 последних чемпионатов мюнхенцы избежали поражения от "Боруссии" (М). Кто такой Ганси Флик, чтобы ломать "традицию"?! Вот и пришлось проиграть четвертый матч во главе "Баварии". Мюнхенцы за стартовые полчаса создали себе комфортный гандикап (Левандовски первым в топ-лигах забил 20 голов), после чего посыпались. Подвела проблемная линия обороны, которая ошибалась в передачах и плыла под прессингом. Штиндль эффектными ассистами уничтожил защиту "Баварии" и заставил Нойера пропустить в 10 матче подряд.

"Лейпциг" также решил не изменять себе и проиграл четвертый из 5 последних поединков против Дортмунда. Как и "Бавария", РБ стартовал с ударной 30-минутки, но не сумел конвертировать доминирование в голы. А потом "Боруссия" вернулась в матч благодаря вынужденной замене – Джан вышел вместо травмированного Витселя и наладил игру "шмелей" в центре поля. Санчо, Холанд и Ройс наконец получили мяч и наколдовали три красивые голы. Уикенд мечты для "Боруссии": все лидеры потеряли очки ("Байер" не додавил "Вердер"), а BVB сократила отставание от первого места.

"Шальке" был в шаге от того, чтобы вляпаться в историю из-за самой длинной безвыигрышной серии в Бундеслиге. Антирекорд с 1966-го принадлежит берлинской "Тасмании", которую тогда затянули в элитный дивизион не по спортивному, а по политическому принципу (в Бундеслиге должен был быть кто-то из Западного Берлина). "Кнаппен" избежали тотальной позора – остановились на 30 матчах без побед, отпраздновав победу в чемпионате впервые с января 2020-го. Еще какую победу! Главным героем сенсационного погрома "Хоффенхайма" стал 19-летний американец с красноречивой фамилией Хоппе. Все три гола для него подготовил Харит, а X-фактором успеха назвали камбэк Колашинаца, который в первом же матче после возвращения примерил капитанскую повязку и поднял "Шальке" со дна.

Клопп бьет детей, а Моуринью попал в сказку

Коронавирус продолжает терроризировать Англию. "Астон Вилле" пришлось закрыть основную команду на карантин, поэтому с "Ливерпулем" в 1/32 Кубка Англии сыграли ребята из молодежек. Средний возраст "вилланов" составил 18,3 года, но они все равно заставили Салаха и Мане попотеть. После ничейного первого тайма Ливерпуль все же разгромил этих детей, отомстив за октябрьские 2:7 и прошлогодние 0:5 в Кубке Лиги, когда дети были по другую сторону баррикад.

Louie Barry scores his 1️⃣st senior goal for Aston Villa vs Liverpool.



He’s 17 years old.



pic.twitter.com/GczYHuzb8O