Легкая прогулка фаворита: ПСЖ без сопротивления разгромил "Ниццу"
Насыщенный футбольный уик-энд начинался с матча открытия 11-го тура французской Лиги 1, в рамках которого ПСЖ на родном "Парк де Пренс" принимал "Ниццу". "Орлята" очень громко заявили о себе в прошлом сезоне, Люсьен Фавр сумел подобрать весьма любопытный и очень конкурентоспособный коллектив. В итоге команда, представляющая одноименный город на юге Франции завершила кампанию на третьем месте. Парижане с их бесконечными большими денежными вливаниями полностью провалили прошлый сезон, допустив чемпионство "Монако". Интересно, что прошлый год запомнился еще и тем, что "гимнасты" из Парижа увезли очко, а у себя дома и вовсе уверенно триумфовали над "красно-синими".
Сейчас же ситуация иная. ПСЖ, как и полагается великолепно стартовал, занимая лидирующую позицию. В то время, как "Ницца" переживает серьезный спад, о чем свидетельствует текущее 14-е место в турнирной таблице всего с 10 баллами в активе. Несмотря на то, что парижанам предстоит во вторник сыграть матч c "Андерлехтом" в Лиге чемпионов Унаи Эмери выставил максимально приближенный к основному стартовый состав. Бросалось в глаза отсутствие Неймара, который пропускал встречу из-за дисквалификации, что очень расстроило Марио Балотелли., в чем сам итальянец признался в предматчевом интервью.
Люсьен Фавр прогнозируемо насытил линию обороны, понимая, что большинство времени его ребятам придется сидеть в защите. Хозяева с первых же минут матча рванули с места в карьер. Три минуты хватило "красно-синим", чтобы открыть счет: Ди Мария со стандарта навесил на ближнюю штангу, откуда Кавани в падении головой расстрелял ближний угол Вальтера Бенитеса. Парижане уверенно контролировали ход поединка и уже не рвались сильно вперед, а гости и не настаивали на прессинге, как таковом.
Второго гола пришлось ждать практически полчаса, когда все те же Ди Мария и Кавани сделали счет более комфортным. Аргентинец из центра поля забросил на уругвайца и тот, избежав офсайда, легко разобрался с малоопытным голкипером. "Орлята" ровным счетом ничего не могли противопоставить подопечным Эмери, хоть те и выглядели порой расслабленно. В концовке первой 45-ти минутки свой шанс отличиться уже имел Ди Мария, но 29-летний полузащитник из убойной позиции выстрелил точно в руки вратарю.
Все вопросы о победителе матча были сняты уже в дебюте второй половины встречи. После скидки головой от Кавани на результативный удар по воротам претендовал Дани Алвес и Ди Мария, но в суматохе мяч от ноги капитана "Ниццы" Данте залетел в ворота Бенитеса. В оставшееся время команды откровенно доигрывали, ПСЖ остановился на трех забитых мячах, что вполне устроило гостей.
Таким образом, парижский клуб практически без всяческого сопротивления разгромил южан, тем самым укрепив свое лидерство в Лиге 1.
ПСЖ – "Ницца" – 3:0
Голы: Кавани, 3 – 1:0, Кавани, 31 – 2:0, Данте (автогол), 53 – 3:0
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Тьяго Силва. Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо (Ло Сельсо, 66), Дракслер, Мбаппе (Пасторе, 80), Ди Мария, Кавани (Лукас Моура, 85)
"Ницца": Бенитес, Жалле, Марлон, Данте, Ле Маршан, Бюрне, Менди (Тамез, 66), Лусамба, Снейдер, Лис-Мелу (Сен-Максимен, 78), Балотелли (Плеа, 72)
Богдан Архипенко
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|Команда
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|Тулуза
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|Генгам
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|10
|12
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|Амьен
|9
|9
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|Страсбур
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|10
|9
|19
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|10
|3