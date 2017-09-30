Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" громит "Кристал Пэлас"

Субботняя программа седьмого тура английской Премьер-Лиги продолжилась рядом матчем, в которых принимала участие только одна команда из так называемой "большой шестерки" - "Манчестер Юнайтед" в родных стенах принимал "Кристал Пэлас". Поединок не нес в себе никакой интриги, потому как один из двух текущих лидеров чемпионата сражался самым безнадежным коллективом, абсолютным аутсайдером. "Орлы" за шесть туров не набрали ни единого очка, и даже не забивали ни единого гола. С приходом Роя Ходжсона лондонцы стали смотреться чуть лучше, но все же огромные проблемы с травмированными и не самое лучшее психологическое состояние футболистов не позволяет команде уверовать и проявить себя, как следует.

Несмотря на то, что манкунианцы провели матч посреди недели в Лиге чемпионов против московского ЦСКА, Жозе Моуринью не стал рисковать и выставил стартовую одиннадцатку близкую к оптимальной. Перед матчем были определенные опасение по поводу состояния здоровья Джонса и Феллаини, но все хорошо, потому как оба появились с первых минут. У "Пэлас" большие кадровые проблемы. Старик Ходжсон не мог рассчитывать на Бентеке, Заха и Лофтуса-Чика. Также тренерский штаб "стекольщиков" продолжил экспериментировать с линией обороны. На этот раз в пару к Мамаду Сако в центр защиты был отправлен многоопытный ирландец Дилейни.

В прошлом туре на "Этихаде" лондонцы достойно держались аж до самой концовки первого тайма, но на "Олд Траффорд" повторить сценарий не вышло. Уже на третьей минуте Хуан Мата открыл счет, беспрепятственно замкнув передачу от Рашфорда. "Манчестер Юнайтед" спокойно контролировал ход встречи и уже к середине первого тайма мог забивать еще несколько, пока гости толком не пришли в себя, но не сложилось. Как только показалось, что игра немного успокоилась, а у "Кристал Пэлас" стало что-то получаться в атаке, "красные дьяволы" тут же забили второй. На 35-й минуте Эшли Янг со своего левого фланга как рукой забросил мяч на дальнюю штангу, защитники упустили Феллаини, которому не составило труда с близкого расстояния расстрелять Хеннесси.

В начале второй половине встречи хозяева решили не церемониться и довели счет до разгромного. Маруан Феллаини сыграл лучше всех на втором этаже, замкнув подачу от Рашфорда. Буквально в следующей атаке "орлы" могли вернуться в игру, но арбитр Майк Дин не поставил пенальти в ворота Де Хеа за нарушения Смоллинга на Шлуппе, хотя имел для этого все основания. На протяжении всего второго тайма манкунианцы не особо стремились забивать еще. Заинтересован в забитом голе был только один человек – Ромелу Лукаку. Бельгиец не мог уйти с поля без забитого мяча и уже на 86-й минуте сделал свою работу на "отлично".

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" легко переигрывает главного аутсайдера чемпионата "Кристал Пэлас", благодаря чему выдает свой лучший старт за всю историю существования АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 4:0

Голы: Мата, 3 – 1:0, Феллаини, 35 – 2:0, Феллаини, 49 – 3:0, Лукаку, 86 – 4:0

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Феллаини, Мата (Эррера, 77), Мхитарян (Лингард, 66), Рашфорд (Марсьяль, 72), Лукаку

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, М. Сако, Дилейни, ван Аанхольт, Миливоевич, Кабай, Таунсенд, Панчеон (Ридевальд, 69), Шлупп (Макартур, 68), Б. Сако (Ладапо, 74)

Богдан Архипенко

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