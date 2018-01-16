Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

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Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"Программа 23-го тура английской Премьер-Лиги завершалась отдельно вынесенным на будний день противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" на родном "Олд Траффорд" принимал одну из худших команд текущего сезона "Сток Сити". После очередного фиаско в виде вылета из Кубка Англии от полулюбительской команды "Ковентри" терпение руководства "гончаров" наконец лопнуло, и Марк Хьюз после своего юбилейного 200 матча у руля "полосатых" был отправлен в отставку. Сегодня стало известно, что вытягивать "Сток" из глубокого кризиса доведется шотландскому специалисту Полу Ламберту. Ну к своим обязанностям 48-летний уроженец Глазго приступит завтра, а пока в Манчестере с бровки поля коллективом пришлось руководить Кевину Расселлу.

"Манчестер Юнайтед" продолжает удерживаться на второй строчке в турнирной таблице, но их позиции не выглядят такими уж непоколебимыми, как чуть ранее - "Ливерпуль" и "Челси" уже вплотную приблизились к "красным дьяволам". Что касается стартовых составов, то Жозе Моуринью обошелся без сюрпризов – из тех, кто в строю, выставив всех наилучших. У "Стока" имеются огромные кадровые проблемы в линии защиты. По сути из четырех вышедших защитников основным является только Курт Зума, также неожиданным стало наличие в стартовом протоколе полузащитника Стивена Айрленда, которого предыдущий коуч не сильно баловал игровым временем.

Игра началась в невысоком темпе и даже откровенно скучновато, но эмоции быстро поменялись после того, как уже на девятой минуте гол-красавец забил Антонио Валенсия. Эквадорец на правах капитана взял на себя инициативу и из-за пределов штрафной площади пальнул точно в "девятку" ворот Батленда. Пропустив гол, "гончары" не стали окапываться на своей половине поля, а очень даже смело начали играть в атаку. К экватору первого тайма два убойных момента, чтобы отличится имел Айрлэнд, но сказывались не лучшие физические кондиции, потому как никто не мешал ирландцу плотно пробить по воротам, а он как следует не мог попасть по мячу.

На 25-й минуте в следствии "пожара" у ворот Де Хеа мог сравнять счет Шупо-Мотинг, пробивая по пустым воротам, но в последний момент под мяч отчаянно бросился Джонс и заблокировал удар. Свои шансы "Сток" упустил, в то время, как "Юнайтед" в очередной раз продемонстрировал свою потрясающую эффективность: в концовке первой половины встречи потрясающий гол забил Антони Мартиаль, классным обводящим выстрелом в одно касание замкнув передачу от Поля Погба.

В дебюте второй 45-ти минутки довести счет до разгромного должен был все тот же Мартиаль, но дважды 22-летний француз не смог выиграть очную дуэль у Джека Батленда. С течением времени "гончары" только расклеивались, а окончательная точка в матче была поставлена Ромелу Лукаку на 72-й минуте, далее – команды просто доигрывали.

"Манчестер Юнайтед" –  "Сток Сити" – 3:0

Голы: Валенсия, 9 – 1:0, Мартиаль, 38 – 2:0, Лукаку, 72 – 3:0

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Мата (МакТоминай, 83), Лингард (Феллаини, 80), Мартиаль (Рашфорд, 80), Лукаку

"Сток Сити": Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Таймон (Виммер, 46), Флетчер, Шакири, Аллен, Айрленд, Шупо-Мотинг (Собхи, 61), Крауч (Диуф, 70)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"  | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
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