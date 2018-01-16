Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"
Программа 23-го тура английской Премьер-Лиги завершалась отдельно вынесенным на будний день противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" на родном "Олд Траффорд" принимал одну из худших команд текущего сезона "Сток Сити". После очередного фиаско в виде вылета из Кубка Англии от полулюбительской команды "Ковентри" терпение руководства "гончаров" наконец лопнуло, и Марк Хьюз после своего юбилейного 200 матча у руля "полосатых" был отправлен в отставку. Сегодня стало известно, что вытягивать "Сток" из глубокого кризиса доведется шотландскому специалисту Полу Ламберту. Ну к своим обязанностям 48-летний уроженец Глазго приступит завтра, а пока в Манчестере с бровки поля коллективом пришлось руководить Кевину Расселлу.
"Манчестер Юнайтед" продолжает удерживаться на второй строчке в турнирной таблице, но их позиции не выглядят такими уж непоколебимыми, как чуть ранее - "Ливерпуль" и "Челси" уже вплотную приблизились к "красным дьяволам". Что касается стартовых составов, то Жозе Моуринью обошелся без сюрпризов – из тех, кто в строю, выставив всех наилучших. У "Стока" имеются огромные кадровые проблемы в линии защиты. По сути из четырех вышедших защитников основным является только Курт Зума, также неожиданным стало наличие в стартовом протоколе полузащитника Стивена Айрленда, которого предыдущий коуч не сильно баловал игровым временем.
Игра началась в невысоком темпе и даже откровенно скучновато, но эмоции быстро поменялись после того, как уже на девятой минуте гол-красавец забил Антонио Валенсия. Эквадорец на правах капитана взял на себя инициативу и из-за пределов штрафной площади пальнул точно в "девятку" ворот Батленда. Пропустив гол, "гончары" не стали окапываться на своей половине поля, а очень даже смело начали играть в атаку. К экватору первого тайма два убойных момента, чтобы отличится имел Айрлэнд, но сказывались не лучшие физические кондиции, потому как никто не мешал ирландцу плотно пробить по воротам, а он как следует не мог попасть по мячу.
На 25-й минуте в следствии "пожара" у ворот Де Хеа мог сравнять счет Шупо-Мотинг, пробивая по пустым воротам, но в последний момент под мяч отчаянно бросился Джонс и заблокировал удар. Свои шансы "Сток" упустил, в то время, как "Юнайтед" в очередной раз продемонстрировал свою потрясающую эффективность: в концовке первой половины встречи потрясающий гол забил Антони Мартиаль, классным обводящим выстрелом в одно касание замкнув передачу от Поля Погба.
В дебюте второй 45-ти минутки довести счет до разгромного должен был все тот же Мартиаль, но дважды 22-летний француз не смог выиграть очную дуэль у Джека Батленда. С течением времени "гончары" только расклеивались, а окончательная точка в матче была поставлена Ромелу Лукаку на 72-й минуте, далее – команды просто доигрывали.
"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" – 3:0
Голы: Валенсия, 9 – 1:0, Мартиаль, 38 – 2:0, Лукаку, 72 – 3:0
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Мата (МакТоминай, 83), Лингард (Феллаини, 80), Мартиаль (Рашфорд, 80), Лукаку
"Сток Сити": Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Таймон (Виммер, 46), Флетчер, Шакири, Аллен, Айрленд, Шупо-Мотинг (Собхи, 61), Крауч (Диуф, 70)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане
-
"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)
-
"Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом"
-
Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"
-
"Рубин" и тульский "Арсенал" поборются за Новосельцева
-
Филипе Луис восстановился после травмы
-
Дзюба может перебраться во Францию
-
Кравец стал игроком "Кайсериспора"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Хоффенхайма"
-
У Габулова может появиться конкурент из Украины
-
"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору
-
"Атлетик" согласовал переход румынского защитника
-
"Ростов" может подписать ещё одного исландца
-
ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе
-
Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе
-
"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова
-
Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии
-
Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|47
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|22
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17