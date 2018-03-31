Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разобрался с "Суонси"

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Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разобрался с "Суонси"Субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась рядом матчей, среди которых нашлось место схватке "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" на "Олд Траффорд". На первый взгляд, поединок ничего интересного не обещал, если забыть о том, что в прошлом году куда более слабые "лебеди" отобрали очки у манчестерцев на их родном стадионе. Также встреча рассматривалась в разрезе противостояния двух тренеров соотечественников. На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуринью и Карлуш Карвальял не скупились на хвалебные слова в адрес друг друга. Наставник валлийского клуба назвал "Особенного" королем португальского футбола, а тот, в свою очередь, не смог не отметить колоссальный прогресс "Суонси" при новом главном тренере.

Действительно, "лебеди" в последнее время выглядят очень даже достойно. Команда выбралась из зоны вылета, хотя по-прежнему не гарантировала себе место в высшем дивизионе на следующий сезон. "Красные дьяволы" после победы над "Ливерпулем" более-менее закрепился на второй строчке в турнирной таблице, но это вряд ли тешит Сеу Жозе, учитывая, что совсем недавно его подопечные неожиданно вылетели с Лиги Чемпионов, тем самым лишив себя возможности побороться за евротитул.

Хозяева очень резво начали поединок. "Манчестер Юнайтед" быстро взялся за дело и уже на пятой минуте открыл счет. Подопечные Жозе Моуринью покромсали оборону гостей, мяч дошел до Лукаку и тот запулил его точно в "девятку", таким образом забив свой 100-й гол в рамках Премьер-Лиги. Поведя в счете, манкунинацы и не думали останавливаться. Спустя еще пять минут бельгийский форвард мог оформлять дубль, но Фабиански выручил свою команду. И тем не менее, второго гола зрителям долго ждать не пришлось. Ближе к экватору первого тайма Лингард великолепным разрезающим пасом вывел Санчеса на свидание с кипером и тот просто не имел права промахнуться – 2:0.

Еще до перерыва "красные дьяволы" обязаны были закрывать лавочку. Близок к тому, чтобы отличится был неугомонный Лингард, но немного сбился прицел у англичанина. Также под занавес первой 45-ти минутки делать счет разгромным имел возможность Санчес, но в простой ситуации махнул ногой мимо мяча.

В перерыве Карлуш Карвальял решился на двойную замену и этот ход так или иначе сработал. Валлийцы стали смелее играть вперед. На 60-й минуте два чумовых момента было у вышедшего со скамейки Тэмми Абрахама, но в обоих случаях великолепно сыграл Де Хеа, отразив опасные выстрелы юного нападающего. Во второй половине второго тайма хозяева несколько охладили пыл "лебедей" и уже играли себе в удовольствие, остановившись на двух забитых мячах.

"Манчестер Юнайтед" –  "Суонси" – 2:0

Голы: Лукаку, 5 – 1:0, Санчес, 20 – 2:0

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата (Мактоминай, 90+1), Лингард (Эррера, 76), Санчес (Рашфорд, 75), Лукаку

"Суонси": Фабиански, ван дер Хоорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Кинг, Ки Сон Ен (Кэрролл, 46), Клукас (Раутледж, 57), Ольссон, Дайер (Абрахам, 46), А. Айю

Богдан Архипенко

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
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