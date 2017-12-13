Легкая прогулка "пенсионеров": "Челси" в эконом-режиме обыграл "Хаддерсфилд"

Вторничная программа 17-го тура английской Премьер-Лиги была представлена всего тремя поединками, в одном из которых действующий чемпион "Челси" отправился в гости к новичку высшего дивизиона "Хаддерсфилду". "Пенсионеры" в прошлом туре проиграли "Вест Хэму", тем не менее благодаря осечке главных конкурентов сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице. "Терьеры", несмотря на весь предсезонный скептицизм со стороны британской прессы относительно шансов команды на сохранение прописки в АПЛ, подопечные Давида Вагнера пока выглядят более, чем достойно, располагаясь на текущей 12-й позиции. Самую большую угрозу для соперников "Хаддерсфилд" представляет, играя на родном стадионе, в чем уже успел убедится и "Манчестер Юнайтед". Но в этом матче все получилось с точностью до наоборот.

Еще за день до матча было известно, что Альваро Мората не сможет принять участие в поединке из-за усталости. Предполагалось, что свой шанс выйти в стартовом составе получит джокер Антонио Конте Миши Батшуайи. Но итальянский специалист принял решение сыграть без таранного форварда, использовав на этой позиции маленького, но юркого Эдена Азара.

В первом тайме хозяева поля откровенно разочаровали. "Хаддерсфилд" полностью отдал мяч во владение "Челси", при этом даже не пытаясь имитировать какой-либо прессинг. Впрочем, лондонцы хоть и кружили вокруг штрафной площади "Терьеров", но также без особого энтузиазма. А на экваторе первой 45-ти минутки подопечные Давида Вагнера решили помочь и без того грозному оппоненту и привезли себе нелепый гол. Лессль очень плохо вынес мяч, который перехватил Канте, после чего организовалась быстрая трехходовочка, которую завершил Бакайоко. После того, как лондонцы открыли счет, на футбольном поле продолжала царить скука, да еще и под аккомпанемент проливного холодного дождя. Тем не менее, таков сценарий ничуть не помешал "синим" забить еще один гол, но уже в раздевалку. Оборона хозяев почему-то забыла о Виллиане в своей штрафной площади, который с удовольствием откликнулся на подачу от Алонсо, ударом головой расстреляв беднягу Лессля.

Как оказалось, после второго пропущенного гола "Хаддерсфилд" посыпался, потому как уже в дебюте второго тайма счет разгромным сделал Педро Родригес. Снова здорово сыграл Виллиан, который выиграл позицию у одного из защитников и откинул под удар испанцу, плотно и точно пробившему в пустой верхний угол ворот Лессля. "Терьеры" за все 90 минут запомнились лишь одним острым моментом: на 69-й минуте Инс выскочил на свидание с Куртуа, но переиграть бельгийского вратаря не удалось. И все же подопечные Вагнера забили свой гол престижа, но уже прямо под финальный свисток. Защитники "Челси" откровенно прозевали в штрафной площади Депуатра, который эффектным ударом головой расстрелял гостевые владения.

В целом, игра вышла скучной, чем сильно разочаровала. Но это мало волнует Антонио Конте, ведь его команда в эконом-режиме обыграла "Хаддерсфилд" и набрала важные три очка.

"Хаддерсфилд Таун" – "Челси" – 1:3

Голы: Бакайоко, 23 – 0:1, Виллиан, 43 – 0:2, Педро, 50 – 0:3, Депуатр, 90+2 – 1:3

"Хаддерсфилд": Лессль, Т. Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Леве (Хадерджонаж, 67), Уильямс, Хогг (Уайтхед, 46), Муй, Качунга, Инс, Мунье (Депуатр, 74)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Ампаду, 80), Рюдигер, Мозес, Канте (Дринкуотер, 71), Бакайоко, Виллиан, Педро, Азар (Батшуайи, 69)

Богдан Архипенко

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