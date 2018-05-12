Легкая прогулка "сливочных": "Реал" без Роналду поиздевался над "Сельтой"

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Легкая прогулка "сливочных": "Реал" без Роналду поиздевался над "Сельтой"Субботняя программа предпоследнего тура испанкой Ла Лиги закрывалась матчем на "Сантьяго Бернабеу", где местный "Реал" принимал "Сельту". Посреди недели "сливочные" уступили "Севилье" и таким образом упустили возможность настигнуть "Атлетико" в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице, но с другой стороны, не самое лучшее выступление в чемпионате можно будет простить команде Зинедина Зидана, если они в очередной раз выиграют Лигу Чемпионов. "Кельты" же нестабильно провели текущий сезон, поэтому максимум на что могут рассчитывать по его итогам, так это на попадание в топ-10, но для этого необходимо постараться не проиграть в двух оставшихся встречах.Еще до матча было известно, что не сможет сыграть Криштиану Роналду, который получил повреждение в Эль-Класико, но и без него нападение "Реала" в лице Иско, Бэйла, Бензема выглядит очень грозно. Кроме того, тренерский штаб "галактикос" сознательно ротировал линию обороны, предоставив игровое время Хакими и Начо. У "Сельты" бросилось глаза отсутствие на поле Яго Аспаса и Пионе Систо. Первый остался сидеть на скамейке запасных, а второй – и вовсе не попал в заявку.Хозяева начали раскрепощенно, доминируя с первых же секунд поединка. А спустя всего пять минут "Реал" мог открывать счет, но Бензема не сумел занести мяч в сетку после классного прострела Хакими. "Сельта" почему-то высоко выстроила оборону, за что очень скоро поплатилась. На 13-й минуте Гарет Бэйл практически с центра поля убежал от защитников галисийцев и без проблем выиграл дуэль один на один с Альваресом. Гости тут же ответили своим выпадом, мяч в итоге оказался в сетке ворот Наваса, но засчитан не был из-за офсайда у Васса.К сожалению, уже на 30-й минуте результат матча стал делом решенным. Гарет Бэйл в своем фирменном стиле классно обыграл защитника и сместившись в центр, пальнул точно в дальнюю "девятку". После этого гола "кельты" откровенно посыпались, а спустя две минуты счет до разгромного довел Иско, решившись на дальний удар, после которого мяч юркнул в верхний угол ворот Альвареса.На второй тайм подопечные Зидана вышли совсем расслабленными, а в перерыве Хуану Карлосу Унсуэ так и не удалось достучаться до своих игроков. Четвертый гол не заставил себя долго ждать: на 52-й минуте отличился активный Ашраф Хакими. Разгромный счет позволил тренерскому штабу "сливочных" очень рано использовать все три отведенные замены. Хозяева неустанно кружили вокруг штрафной соперника и могли забивать еще с десяток голов, но остановились на двух. Пятый мяч в гостевые владения влетел от ноги своего же игрока: неудачно подставился Серхи Гомес, срезав сферу в собственные ворота. Ну а последний гвоздь в крышку гроба "Сельты" вонзил Тони Кроос.

Таким образом, "Реал" неожиданно легко не самым оптимальным составом поиздевался над "Сельтой" в своем последнем матче сезона на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" Мадрид –  "Сельта" – 6:0

Голы: Бэйл, 13 – 1:0, Бэйл, 30 – 2:0, Иско, 32 – 3:0, Хакими, 52 – 4:0, Серхи Гомес, 74 (автогол) – 5:0, Кроос, 81 – 6:0

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл (Васкес, 72), Иско (Асенсио, 64), Бензема (Майораль, 64)

"Сельта": Альварес, Мальо, Ронкалья, Серхи Гомес, Хонни, Лоботка, Хосабед (Радоя, 71), Васс, Мендес (Яго Аспас, 81), Бойе (Эрнандес, 46), Макси Гомес

Богдан Архипенко

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