Легкая прогулка "сливочных": "Реал" без Роналду поиздевался над "Сельтой"
Субботняя программа предпоследнего тура испанкой Ла Лиги закрывалась матчем на "Сантьяго Бернабеу", где местный "Реал" принимал "Сельту". Посреди недели "сливочные" уступили "Севилье" и таким образом упустили возможность настигнуть "Атлетико" в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице, но с другой стороны, не самое лучшее выступление в чемпионате можно будет простить команде Зинедина Зидана, если они в очередной раз выиграют Лигу Чемпионов. "Кельты" же нестабильно провели текущий сезон, поэтому максимум на что могут рассчитывать по его итогам, так это на попадание в топ-10, но для этого необходимо постараться не проиграть в двух оставшихся встречах.Еще до матча было известно, что не сможет сыграть Криштиану Роналду, который получил повреждение в Эль-Класико, но и без него нападение "Реала" в лице Иско, Бэйла, Бензема выглядит очень грозно. Кроме того, тренерский штаб "галактикос" сознательно ротировал линию обороны, предоставив игровое время Хакими и Начо. У "Сельты" бросилось глаза отсутствие на поле Яго Аспаса и Пионе Систо. Первый остался сидеть на скамейке запасных, а второй – и вовсе не попал в заявку.Хозяева начали раскрепощенно, доминируя с первых же секунд поединка. А спустя всего пять минут "Реал" мог открывать счет, но Бензема не сумел занести мяч в сетку после классного прострела Хакими. "Сельта" почему-то высоко выстроила оборону, за что очень скоро поплатилась. На 13-й минуте Гарет Бэйл практически с центра поля убежал от защитников галисийцев и без проблем выиграл дуэль один на один с Альваресом. Гости тут же ответили своим выпадом, мяч в итоге оказался в сетке ворот Наваса, но засчитан не был из-за офсайда у Васса.К сожалению, уже на 30-й минуте результат матча стал делом решенным. Гарет Бэйл в своем фирменном стиле классно обыграл защитника и сместившись в центр, пальнул точно в дальнюю "девятку". После этого гола "кельты" откровенно посыпались, а спустя две минуты счет до разгромного довел Иско, решившись на дальний удар, после которого мяч юркнул в верхний угол ворот Альвареса.На второй тайм подопечные Зидана вышли совсем расслабленными, а в перерыве Хуану Карлосу Унсуэ так и не удалось достучаться до своих игроков. Четвертый гол не заставил себя долго ждать: на 52-й минуте отличился активный Ашраф Хакими. Разгромный счет позволил тренерскому штабу "сливочных" очень рано использовать все три отведенные замены. Хозяева неустанно кружили вокруг штрафной соперника и могли забивать еще с десяток голов, но остановились на двух. Пятый мяч в гостевые владения влетел от ноги своего же игрока: неудачно подставился Серхи Гомес, срезав сферу в собственные ворота. Ну а последний гвоздь в крышку гроба "Сельты" вонзил Тони Кроос.
Таким образом, "Реал" неожиданно легко не самым оптимальным составом поиздевался над "Сельтой" в своем последнем матче сезона на "Сантьяго Бернабеу".
"Реал" Мадрид – "Сельта" – 6:0
Голы: Бэйл, 13 – 1:0, Бэйл, 30 – 2:0, Иско, 32 – 3:0, Хакими, 52 – 4:0, Серхи Гомес, 74 (автогол) – 5:0, Кроос, 81 – 6:0
"Реал": Навас, Хакими, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл (Васкес, 72), Иско (Асенсио, 64), Бензема (Майораль, 64)
"Сельта": Альварес, Мальо, Ронкалья, Серхи Гомес, Хонни, Лоботка, Хосабед (Радоя, 71), Васс, Мендес (Яго Аспас, 81), Бойе (Эрнандес, 46), Макси Гомес
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Хетафе" - "Атлетико" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" обыгрывает "Спартак" и лишает "красно-белых" прямой путевки в Лигу Чемпионов
-
"Краснодар" и "Рубин" сыграли в результативную ничью
-
ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте
-
Официально: Манчини покидает "Зенит"
Лента новостей
-
"Барселона" готова обменяться игроками с "Бетисом"
-
В матче с двумя удалениями "Милан" упустил победу над "Аталантой"
-
Ивелин Попов: "В ближайшее время с моим будущим все станет ясно"
-
Робиньо: "Если "Реал" подпишет Неймара, он выиграет все трофеи"
-
Появилось фото домашней игровой формы "Интера" на сезон 2018/2019
-
Венгер побил рекорд Фергюсона
-
Кришито: "Именно игроки виноваты в том, что сезон закончился именно так, а не Манчини"
-
"Эспаньол" - "Малага" - 4:1 (обзор)
-
Месси и Вальверде обсуждают будущее Суареса
-
"Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по Бэйлу
-
Роналду определил пять игроков, с которыми "Реал" должен расстаться
-
Де Брюйне стал лучшим плеймейкером АПЛ
-
"Эспаньол" разгромил "Малагу"
-
"Манчестер Сити" набрал 100 очков в АПЛ и установил рекорд по числу побед
-
Салах стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги
-
"Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов, "Челси" сыграет в Лиге Европы
-
"Тоттенхэм" - "Лестер" - 5:4, "МЮ" - "Уотфорд" - 1:0, "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (обзоры)
-
"Ливерпуль" - "Брайтон" - 4:0, "Ньюкасл" - "Челси" - 3:0, "Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:0 (обзоры)
-
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили сезон в АПЛ минимальными победами
-
"Тоттенхэм" с хоккейным счетом победил "Лестер", "Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|16
|Леванте
|36
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20