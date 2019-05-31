"Лех" намерен продлить срок аренды игрока ЦСКА Жамалетдинова
Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, скорее всего, проведет еще один сезон в польском "Лехе". Об этом пишет Glos Wielkopolski.
Напомним, 22-летний футболист выступает за "Лех" на правах аренды с зимы 2019 года.
По данным источника, польский клуб не хочет возвращать игрока и намерен начать переговоры о том, чтобы продлить его срок аренды. Трансферная стоимость нападающего - 650 тысяч евро.
"Уйдет Тимур или нет - решение еще не принято", - заявили в пресс-службе "Леха".
в нынешнем сезоне игрок участвовал в 7 матчах за "Лех", забив 1 гол.
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