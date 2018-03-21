"Лех" пожаловался в ФИФА на "Динамо" из-за задолженности по трансферу Теттеха



Польский "Лех" пожал жалобу в ФИФА в связи с невыплатой московским "Динамо" трансферной суммы за ганского полузащитника Абдула Теттеха, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, переход игрока состоялся в январе и российские клуб должен был заплатить за него 800 тысяч евро после подписания всех документов. Впрочем средства так и не поступили на счет "Леха".

В этом сезоне 27-летний Теттех пока не провел за "Динамо" ни одного матча.

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