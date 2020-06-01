"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона

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"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона

ЦСКА рассказал о своих игроках, которые выступают в аренде до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

По данным источника, "Лех" продлил контракт с нападающим красно-синих Тимуром Жамалетдиновым до конца нынешнего сезона.

"Аренды Наира Тикнизяна в "Авангард", Виталия Жиронкина в "Балтику" и Хетага Хосонова в "Тамбов" завершены, они возвращаются в расположение армейцев", - сообщает пресс-служба ЦСКА.

Напомним, почти все чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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