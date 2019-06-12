"Лех" вновь арендовал форварда ЦСКА

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"Лех" вновь арендовал форварда ЦСКА
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщает агентство FM Sports Agency.

Новое соглашение между польским и российским клубами будет до лета 2020 года. При этом у "Леха" есть право выкупа трансфера форварда.

21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он провел за "Лех" 7 матчей и забил 1 гол.

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