"Льеида" - "Атлетико" - 0:4, "Форментера" - "Алавес" - 1:3 (обзоры)

Теги атлетико мадридльеидаалавес

"Льеида" - "Атлетико" - 0:4, "Форментера" - "Алавес" - 1:3 (обзоры)Смотрите видеообзоры первых матчей 1/8 финала кубка Испании, в которых "Атлетико" и "Алавес" оказались сильнее "Льеиды" и "Форментеры" соответственно.

Также читайте отчет об игре "Льеида" - "Атлетико". | soccernews.ru

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