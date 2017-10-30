Лекенс возглавил сборную Венгрии
Федерация футбола Венгрии на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Жоржа Лекенса.
68-летний бельгийский специалист сменил у руля команды Бернда Шторка, уволенного две недели назад из-за провального выступления в квалификации ЧМ-2018.
Лекенс известен по работе в "Андерлехте", "Брюгге" и "Трабзонспоре". Также он возглавлял сборные Бельгии, Туниса и Алжира. | http://soccernews.ru
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|М
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|30
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|30
|57
|4
|Фехервар
|30
|53
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|Диошдьор ВТК
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|6
|Сомбатели Халадаш
|30
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|Пекши МФК
|30
|45
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|МТК
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|36
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|Кечкемет ТЕ
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|Пакши СЕ
|30
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|Папа
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|Уйпешт
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|Мезоковешди СЕ
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|19