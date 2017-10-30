Лекенс возглавил сборную Венгрии

Федерация футбола Венгрии на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Жоржа Лекенса.

68-летний бельгийский специалист сменил у руля команды Бернда Шторка, уволенного две недели назад из-за провального выступления в квалификации ЧМ-2018.

Лекенс известен по работе в "Андерлехте", "Брюгге" и "Трабзонспоре". Также он возглавлял сборные Бельгии, Туниса и Алжира. | http://soccernews.ru