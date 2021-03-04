Леманн о тер Штегене: "Я бы предпочел основного вратаря сборной, который не пропускает по 6-8 голов в ЛЧ"

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Леманн о тер Штегене: "Я бы предпочел основного вратаря сборной, который не пропускает по 6-8 голов в ЛЧ"

Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением о вратаре "Барселоны" Марке-Андре тер Штегене.

"Ему не везло, он бывало пропускал 6, 7, 8 голов в Лиге Чемпионов в последние годы. Это точно не идет на пользу. Я бы предпочел основного вратаря сборной, который не пропускает столько голов в ЛЧ", - приводит слова Леманна Marca.

В этом сезоне тер Штеген провел 28 игр, в которых пропустил 33 гола. В составе сборной Германии он провел 10 официальных матчей и пропустил 7 голов.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Дыр Штеген здесь не виновен.Пугливый Месси ломает верхнюю структуру прессинга .Какой от него толк на поле?Бородёнкой светить?Так в команде есть люди(а не гномы) и покрасивее ... Хе-хе ...

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