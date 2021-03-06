Леманн сделал выбор между Нойером и Буффоном

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Леманн сделал выбор между Нойером и Буффоном

Известный в прошлом немецкий вратарь Йенс Леманн сравнил двух других голкиперов - Мануэля Нойера и Джанлуиджи Буффона.

"Здесь нечего обсуждать. Нойер лучше минимум на две головы. Бундеслига, АПЛ и Ла Лига сильнее Серии А. Сейчас уже даже спорно, что в Италии лучшие защитники и вратари, как было раньше", - цитирует Леманна Tutto Juve.

В текущем сезоне 34-летний Нойер пропустил 42 мяча в 34 играх. 43-летнему Буффону за указанный период забили 5 голов в 10 матчах. 

Не пропустите: Леманн о тер Штегене: "Я бы предпочел основного вратаря сборной, который не пропускает по 6-8 голов в ЛЧ". | http://soccernews.ru
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