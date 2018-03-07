Лемар близок к переезду в АПЛ

Вингер "Монако" Тома Лемар близок к переходу в английский "Ливерпуль", информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, монегаски уже дали свое согласие на продажу своего 22-летнего игрока "красным" уже этим летом. Детали предстоящей сделки клубы обсудят уже по окончанию текущего сезона. Ожидается, что сумма трансфера футболиста может обойтись мерсисайдскому клубу минимум в 80 миллионов евро.

Напомним, Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов. | soccernews.ru