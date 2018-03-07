Лемар близок к переезду в АПЛ
Вингер "Монако" Тома Лемар близок к переходу в английский "Ливерпуль", информирует Le 10 Sport.
По сведениям источника, монегаски уже дали свое согласие на продажу своего 22-летнего игрока "красным" уже этим летом. Детали предстоящей сделки клубы обсудят уже по окончанию текущего сезона. Ожидается, что сумма трансфера футболиста может обойтись мерсисайдскому клубу минимум в 80 миллионов евро.
Напомним, Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20