Лемар близок к переходу в "Атлетико"

"Атлетико" договорился о переходе полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист в ближайшие дни перейдет в мадридский клуб за 60 миллионов евро, хотя изначально монегаски требовали за него не менее 80 миллионов.

Стоит отметить, что 22-летним Лемаром также интересовались "Барселона", "Арсенал" и "Ливерпуль".

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