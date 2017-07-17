Атакующий полузащитник "Монако" Тома Лемар хочет перейти в "Арсенал", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 21-летний француз потребовал от руководства монегасков продать его в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за Лемара порядка 56 миллионов евро.

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