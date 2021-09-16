Лемар избежал серьезной травмы
Фото: инстаграм Лемара/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Тома Лемар получил мышечную травму в матче против "Порту" (0:0) в Лиге чемпионов.
Как сообщает Mundo Deportivo. француз сегодня прошел медицинское обследование, по итогам которого у него подтвердились мышечное повреждение, однако ему удалось избежать разрыва.
По информации источника, восстановление Лемара займет около 10-12 дней. Он пропустит матчи против "Атлетика", "Хетафе" и "Алавеса".
Отмечается, что его будут подводить к матчам с "Барселоной" и "Миланом".
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|Валенсия
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|19
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|Леванте
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