Лемар избежал серьезной травмы

Фото: инстаграм Лемара/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Тома Лемар получил мышечную травму в матче против "Порту" (0:0) в Лиге чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo. француз сегодня прошел медицинское обследование, по итогам которого у него подтвердились мышечное повреждение, однако ему удалось избежать разрыва.

По информации источника, восстановление Лемара займет около 10-12 дней. Он пропустит матчи против "Атлетика", "Хетафе" и "Алавеса".

Отмечается, что его будут подводить к матчам с "Барселоной" и "Миланом".

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