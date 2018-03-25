Лемар летом готов покинуть "Монако"

Хавбек "Монако" Тома Лемар хочет летом сменить клуб.

"Сожаление, что я зимой не перешел в другой клуб? Возможно, что я немного был разочарован. Однако я буду продолжать упорно трудиться, чтобы топ-клубы во время трансферного окна вновь обратили на меня внимание. Я открыт для всех предложений. Я футболист, мне нравится футбол. Я готов на переезд" - приводит слова Лемара Mirror.

Напомним, что в услугах Лемара были заинтересованы многие топ-клубы АПЛ.

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