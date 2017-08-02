Лемар может перейти в "Арсенал" за 56 миллионов евро

Теги арсенал лондонмонакотома лемар

Лемар может перейти в "Арсенал" за 56 миллионов евро

"Арсенал" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 56 миллионов евро. Ранее "канониры" предлагали за него 40, 45 и 50 миллионов евро, но получили отказ.

21-летний Лемар выступает за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 90 матчей и забил 19 голов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов