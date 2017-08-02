Лемар может перейти в "Арсенал" за 56 миллионов евро

"Арсенал" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 56 миллионов евро. Ранее "канониры" предлагали за него 40, 45 и 50 миллионов евро, но получили отказ.

21-летний Лемар выступает за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 90 матчей и забил 19 голов.

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