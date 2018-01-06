Лемар находится в списке трансферных приоритетов "Манчестер Юнайтед"

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Лемар находится в списке трансферных приоритетов "Манчестер Юнайтед"Вингер "Монако" Тома Лемар находится в списке трансферных приоритетов английского "Манчестер Юнайтед".

Об этом, как информирует Express, сообщил футбольный эксперт Дункан Кастлс. В частности, он рассказал: "Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" будет бороться за Лемара. Я знаю, что Моуринью очень сильно оценивает игрока, и он фактически возглавляет список футболистов, которых бы он хотел заполучить. Но бюджет его клуба не предполагает траты в таких размерах на вингера, когда есть другие позиции, которые необходимо усиливать".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби". | soccernews.ru

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