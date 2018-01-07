Лемар не перейдет в "Ливерпуль" в январе

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Лемар не перейдет в "Ливерпуль" в январе

"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Монако" Тома Лемара в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для мерсисайдского клуба является хавбек "Лестера" Рияд Махрез.

Напомним, что "Ливерпуль" продал Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 120 миллионов евро и теперь располагает большими средствами для усиления состава.

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