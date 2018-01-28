Лемар не сыграет с "Марселем"

Вингер "Монако" Тома Лемар пропустит матч 23-го тура французской Лиги 1 против "Марселя", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист до сих пор не восстановился после травмы левого бедра, поэтому тренерский штаб монегасков не включил его в заявку на ближайший поединок.

Напомним, что матч "Марсель" - "Монако" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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