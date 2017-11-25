Лемар не сыграет с ПСЖ

Полузащитник "Монако" Тома Лемар не сыграет в матче чемпионата Франции с ПСЖ.

По информации СМИ, футболист не восстановился после травмы плеча, полученной 1 ноября в игре с "Бешикташем".

Отметим, что игру пропустит также защитник монегасков Джибриль Сидибе.

Игра "Монако" с ПСЖ состоится в Париже 26 ноября.

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