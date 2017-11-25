Лемар не сыграет с ПСЖ
Полузащитник "Монако" Тома Лемар не сыграет в матче чемпионата Франции с ПСЖ.
По информации СМИ, футболист не восстановился после травмы плеча, полученной 1 ноября в игре с "Бешикташем".
Отметим, что игру пропустит также защитник монегасков Джибриль Сидибе.
Игра "Монако" с ПСЖ состоится в Париже 26 ноября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
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|Лион
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|Марсель
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|25
|5
|Нант
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|ФК Кан
|14
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|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
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|Ренн
|14
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|Труа
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|Бордо
|14
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|Генгам
|13
|15
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|Ницца
|13
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|17
|Анжер
|14
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|Страсбур
|14
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|Лилль
|14
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