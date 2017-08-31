Лемар не заинтересован в переходе в "Арсенал"

Вингер "Монако" Тома Лемар не заинтересован в переходе в лондонский "Арсенал", информирует SkySports.

По сведениям источника, 21-летний футболист предпочитает принять предложение "Ливерпуля", так как в текущем сезоне "красные", в отличие от "канониров", будут выступать в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Монако" может изменить свою позицию по Лемару. | soccernews.ru