Лемар определился с предпочтительным местом продолжения карьеры

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Лемар определился с предпочтительным местом продолжения карьерыВингер "Монако" Тома Лемар определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, 22-летний игрок монегасков хотел бы следующим летом перебраться в каталонскую "Барселону". Ради подписания контракта с "сине-гранатовыми" он даже готов будет отклонить предложения от английских грандов, которые заинтересованы в его приобретении.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 играх за "Монако".

Напомним, вчера "Монако" разгромил "Анжер". | soccernews.ru

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