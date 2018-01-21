Лемар определился с приоритетным клубом для продолжения своей карьеры

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Лемар определился с приоритетным клубом для продолжения своей карьерыВингер "Монако" Тома Лемар определился с приоритетным клубом для продолжения своей карьеры, информирует Mirror.

По сведениям издания, 22-летний француз, который долгое время входил в сферу интересов лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля", хотел бы перебраться в каталонскую "Барселону", ранее также интересовавшаяся игроком.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за "Монако".

Напомним, "Саутгемптон" нацелился на форварда "Монако". | soccernews.ru

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