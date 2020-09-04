Лемар отказал "Порту"

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар определился с чемпионатами, в одном из которых он хочет продолжить карьеру.

По информации Marca, француз намерен либо перебраться в АПЛ, либо вернуться в Лигу 1.

В связи с этим 24-летний футболист отклонил предложение от "Порту".

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 72 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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