Лемар отказал "Порту"

Теги атлетико мадридпортутома лемартрансферы

Лемар отказал "Порту"

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар определился с чемпионатами, в одном из которых он хочет продолжить карьеру.

По информации Marca, француз намерен либо перебраться в АПЛ, либо вернуться в Лигу 1.

В связи с этим 24-летний футболист отклонил предложение от "Порту".

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 72 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

Не пропустите: Два английских клуба нацелились на Лемара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов