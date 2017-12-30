Лемар отказался покидать "Монако" в январе

Хавбек "Монако" Тома Лемар исключил свой уход из клуба в январе.

Как сообщают английские СМИ, футболист до лета 2018 года решил остаться в "Монако", чтобы иметь постоянную игровую практику и в составе сборной Франции попасть на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в услугах Лемара были заинтересованы несколько топ-клубов Европы.

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