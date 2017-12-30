Лемар отказался покидать "Монако" в январе
Хавбек "Монако" Тома Лемар исключил свой уход из клуба в январе.
Как сообщают английские СМИ, футболист до лета 2018 года решил остаться в "Монако", чтобы иметь постоянную игровую практику и в составе сборной Франции попасть на ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что в услугах Лемара были заинтересованы несколько топ-клубов Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8