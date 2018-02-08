Лемар отказался продлевать контракт с "Монако"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар отказался продлевать контракт со своим клубом, сообщает The Independent.

По сведениям издания, монегаски хотят сохранить 22-летнего футболиста, однако сам вингер намерен следующим летом перебраться в "Ливерпуль".

В этом сезоне Лемар сыграл за "Монако" 23 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Действующий чемпион Франции требует за своего игрока 100 миллионов евро.

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