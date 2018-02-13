Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"

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Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"Полузащитник "Монако" Тома Лемар принял решение не продлевать контракт с клубом.

По информации источника, хавбек отклонил очередное предложение монегасков.

В клубе надеялись заключить новое соглашение с 22-летним французом, так как к игроку проявляют интерес английские клубы. Нынешний контракт рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне Лемар провел за "Монако" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал шкчть голевых передач.

Читайте: Лемар определился с предпочтительным местом продолжения карьеры | http://soccernews.ru

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