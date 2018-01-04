Лемар - приоритетная трансферная цель "Ливерпуля"

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Лемар - приоритетная трансферная цель "Ливерпуля"

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает хавбека в качестве главного варианта для замены Филиппе Коутиньо и готов заплатить за него 102 миллиона евро. Трансфер может состояться до конца января.

В этом сезоне 22-летний Лемар провел за "Монако" 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых пасов.

Не пропустите: "Ливерпуль" провел переговоры по подписанию замены для Коутиньо. | http://soccernews.ru

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