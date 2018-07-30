Лемар прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Теги тома лемаратлетико мадрид

Лемар прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Тома Лемар прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

"Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду возможности встретиться с партнёрами по команде и болельщиками на "Ванда Метрополитано". Я знаю о требованиях "Атлетико" и буду выкладываться на максимум ради команды" - цитирует француза официальный твиттер "матрасников".

Напомним, что "Атлетико" заплатил за 22-летнего Лемара 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" представил самый дорогой трансфер лета в Ла Лиге. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов