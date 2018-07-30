Лемар прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Тома Лемар прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

"Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду возможности встретиться с партнёрами по команде и болельщиками на "Ванда Метрополитано". Я знаю о требованиях "Атлетико" и буду выкладываться на максимум ради команды" - цитирует француза официальный твиттер "матрасников".

Напомним, что "Атлетико" заплатил за 22-летнего Лемара 70 миллионов евро.

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