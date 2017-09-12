Лемар пропустит игру против "РБ Лейпциг"

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Лемар пропустит игру против "РБ Лейпциг"Вингер "Монако" Тома Лемар пропустит стартовую игру своей команды в Лиге Чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг".

Как информирует FootMercato, монегаски отправились в Германию без своего 21-летнего футболиста линии атаки. Причина отсутствия Лемара в списке игроков, которые вылетели на завтрашний гостевой матч, пока остается неизвестной.

Напомним, Васильев объяснил, почему "Монако" отказался продавать Лемара. | soccernews.ru

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