Лемар высказался о своем прогрессе в "Атлетико"

Фото: твиттер Лемара\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Атлетико" Мадрид Тома Лемар поделился мнением о своем прогрессе в составе "матрасников".

"В прошлом году я разговаривал с тренером и теперь играю на позиции ближе к центру. Это больше соответствует моему стилю и мне стало проще интегрироваться в стиль "Атлетико".

В первую очередь мне удалось улучшить свои навыки в обороне, в отборе мяча и его продвижении от обороны. Я много работал над этим и стал более сильным игроком, чем был.

Я и был футболистом, который готов работать, но я также продолжал совершенствоваться, чтобы превратить свои слабые стороны в сильные", - сказал француз.

Также не пропустите: Симеоне высказался о критике своего стиля. | http://soccernews.ru