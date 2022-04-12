Лемар высказался о своем прогрессе в "Атлетико"

Теги тома лемаратлетико мадрид

Лемар высказался о своем прогрессе в "Атлетико"

Фото: твиттер Лемара\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Атлетико" Мадрид Тома Лемар поделился мнением о своем прогрессе в составе "матрасников".

"В прошлом году я разговаривал с тренером и теперь играю на позиции ближе к центру. Это больше соответствует моему стилю и мне стало проще интегрироваться в стиль "Атлетико". 

В первую очередь мне удалось улучшить свои навыки в обороне, в отборе мяча и его продвижении от обороны. Я много работал над этим и стал более сильным игроком, чем был.

Я и был футболистом, который готов работать, но я также продолжал совершенствоваться, чтобы превратить свои слабые стороны в сильные", - сказал француз.

Также не пропустите: Симеоне высказался о критике своего стиля. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов