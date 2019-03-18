Лемар заменил Мартиаля в заявке сборной Франции

Тренерский штаб сборной Франции внёс коррективы в заявку национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 с Молдовой и Исландией.

В связи с травмой нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля в расположение "трёхцветных" вызван вингер "Атлетико" Тома Лемар.

Напомним, что с Молдовой французы сыграют 22 марта, а с Исландией - 25 марта.

23-летний Лемар выступает за сборную Франции с 2016 года, сыграл 14 матчей и забил 3 гола.

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