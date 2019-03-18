Лемар заменил Мартиаля в заявке сборной Франции
Тренерский штаб сборной Франции внёс коррективы в заявку национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 с Молдовой и Исландией.
В связи с травмой нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля в расположение "трёхцветных" вызван вингер "Атлетико" Тома Лемар.
Напомним, что с Молдовой французы сыграют 22 марта, а с Исландией - 25 марта.
23-летний Лемар выступает за сборную Франции с 2016 года, сыграл 14 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: Дешам разочарован выступлением французских команд в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Джикия, Фернандес и Ерёменко попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ
-
Кудряшов и Черышев пропустили тренировку сборной России
-
"Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина
-
Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"
-
Миллионер из фавел: все, что нужно знать о бразильском новичке "Реала" Эдере Милитао
Лента новостей
-
Зобнин получил перелом сустава кисти
-
Ванда Нара анонсировала перемирие между Икарди и "Интером"
-
Лемар заменил Мартиаля в заявке сборной Франции
-
Хендерсон и ещё три игрока сборной Англии пропустят матчи с Чехией и Черногорией
-
ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до лета
-
Джикия, Фернандес и Ерёменко попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ
-
"Атлетико" включился в борьбу за Брандта, которым интересуется "Реал"
-
1
Кассано: "Не согласен, что Спаллетти нужно уволить из "Интера"
-
Кудряшов и Черышев пропустили тренировку сборной России
-
"Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина
-
1
Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны"
-
Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR
-
Защитник "Локомотива" выбыл на неопределённый срок из-за травмы головы
-
Мойес рассказал о провале "Манчестер Юнайтед" в переговорах с тремя топ-футболистами
-
1
Девушка дня: Александра Мендес - венесуэльская модель, которая вела интимную переписку с Криштиану Роналду
-
Ковач: "Счастливы, что "Бавария" снова лидирует в Бундеслиге"
-
ПСЖ теряет двух основных защитников
-
Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"
-
Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1