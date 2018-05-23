Лемара, в котором заинтересованы топ-клубы АПЛ, зовут в Италию

Хавбек "Монако" Тома Лемар может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Todomercatoweb, в услугах игрока заинтересован "Лацио". Отмечается, что трансфером лично занимается президент "орлят" Клаудио Лолито.

Ранее сообщалось, что на Лемара претендуют "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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