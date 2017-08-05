Лемина близок к переходу в "Саутгемптон"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Марио Лемина в ближайшее время станет игроком "Саутгемптона", сообщает ESPN.

По сведениям издания, 23-летний габонец в субботу пройдёт медицинское обследование, после чего о переходе объявят официально. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В борьбе за Лемина "Саутгемптон" опередил "Сток Сити" и "Вест Хэм". | http://soccernews.ru