Лемина назвал идеальную кандидатуру на замену Венгера

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Лемина назвал идеальную кандидатуру на замену Венгера

Хавбек "Саутгемптона" Марио Лемина поделился мнением о том, кто может возглавить "Арсенал".

"Аллегри привнесет в АПЛ нечто особенное, как Хосеп Гвардиола или Антонио Конте. Потому что он итальянец. В этой стране обычно специалисты более подкованы в тактике. Думаю, что он отлично вписался бы в "Арсенал" - приводит слова Лемины Sky Sports.

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