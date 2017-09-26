Лемонис возглавил "Олимпиакос"

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Лемонис возглавил "Олимпиакос"

"Олимпиакос" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Такиса Лемониса.

У руля греческой команды 57-летний специалист сменил уволенного накануне Бесника Хаси.

Стоит отметить, что Лемонис стал наставником "Олимпиакоса" уже в четвёртый раз. Ранее он возглавлял "бело-красных" в 2000-2002 и 2006-2008 годах, а также в конце прошлого сезона. 

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