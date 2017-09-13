Лэмпард: "Азар может достичь уровня Месси и Роналду"

Известный в прошлом английский футболист Фрэнк Лэмпард высказался о шансах вингера лондонского "Челси" Эдена Азара приблизиться уровнем игры к лучшим футболистам современности Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"Если Эден Азар находится в форме, в его игре присутствует магия, о которой мы говорим, вспоминая Месси и Роналду. Он может достичь этого уровня. Он - настоящий волшебник в "Челси", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, вчера "Челси" разгромил "Карабах". | soccernews.ru