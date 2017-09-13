Лэмпард: "Азар может достичь уровня Месси и Роналду"
Известный в прошлом английский футболист Фрэнк Лэмпард высказался о шансах вингера лондонского "Челси" Эдена Азара приблизиться уровнем игры к лучшим футболистам современности Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
"Если Эден Азар находится в форме, в его игре присутствует магия, о которой мы говорим, вспоминая Месси и Роналду. Он может достичь этого уровня. Он - настоящий волшебник в "Челси", - цитирует бывшего футболиста The Sun.
Напомним, вчера "Челси" разгромил "Карабах". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|6
|11
|Арсенал Лондон
|4
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|12
|Сток Сити
|4
|5
|13
|Саутгемптон
|4
|5
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|15
|Суонси Сити
|4
|4
|16
|Эвертон
|4
|4
|17
|Лестер Сити
|4
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|18
|Борнмут
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