Лэмпард: "Баркли - это хорошее приобретение для "Челси"

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Лэмпард: "Баркли - это хорошее приобретение для "Челси"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард остался доволен переходом полузащитника Росса Баркли в лондонский клуб.

"Думаю, что трансфер Баркли - это хорошее приобретение. 15 миллионов фунтов за парня такого таланта, что тут думать? Ему лишь 24 года, но теперь всё зависит от Росса, он должен доказывать свой талант. Думаю, Баркли сможет сделать это в "Челси". Если он будет играть регулярно, то сможет стать ключевым игроком и для сборной Англии. У него есть умение создать момент из ничего, поэтому регулярная игровая практика должна помочь ему продемонстрировать то, на что он способен" - цитирует Лэмпарда Goal.com.

Стоит отметить, что Баркли будет играть в "Челси" под 8-м номером, который в своё время принадлежал именно Лэмпарду.

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