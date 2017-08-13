Лэмпард: "Чалоба и Лофтус-Чик пригодились бы "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпардрубен лофтус-чик

Лэмпард: "Чалоба и Лофтус-Чик пригодились бы "Челси"

Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лампард считает, что лондонский клуб не должен продавать молодых футболистов.

"В матче против "Бернли" свой шанс получил Жереми Бога. Я думаю, что руководство клуба ошиблось с продажами Чалобы и Лофтуса-Чика. Уверен, что эти игроки  пригодились бы команде. "Челси" не хватает глубины состава. В "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенале" и "Тоттенхэме" совсем по-другому работают с молодыми игроками. А в "Челси" из молодых остались те, кто не может играть на высоком уровне", - приводит слова Лэмпарда Eurosport.

Напомним, что этим летом лондонцы продали, из молодых игроков, Натана Аке в "Борнмут" (22,8 миллиона евро), Бертрана Траоре в "Лион" (10) и Натаниэла Чалоба в "Уотфорд" (6,3). Кроме того "Челси" отдал в аренду Данило Пантича ("Партизан"), Тодда Кейна ("Гронингена"), Ола Айна ("Халл Сити"), Курта Зума ("Сток Сити"), Джамала Блэкмена ("Шеффилд Юнайтед"), Марио Пашалича ("Спартак"), Мэтта Мязгу ("Витесс"), Тэмми Абрахама ("Суонси") и Рубена Лофтуса-Чика ("Кристал Пэлас").

Не пропустите: Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов