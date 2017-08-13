Лэмпард: "Чалоба и Лофтус-Чик пригодились бы "Челси"

Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лампард считает, что лондонский клуб не должен продавать молодых футболистов.

"В матче против "Бернли" свой шанс получил Жереми Бога. Я думаю, что руководство клуба ошиблось с продажами Чалобы и Лофтуса-Чика. Уверен, что эти игроки пригодились бы команде. "Челси" не хватает глубины состава. В "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенале" и "Тоттенхэме" совсем по-другому работают с молодыми игроками. А в "Челси" из молодых остались те, кто не может играть на высоком уровне", - приводит слова Лэмпарда Eurosport.

Напомним, что этим летом лондонцы продали, из молодых игроков, Натана Аке в "Борнмут" (22,8 миллиона евро), Бертрана Траоре в "Лион" (10) и Натаниэла Чалоба в "Уотфорд" (6,3). Кроме того "Челси" отдал в аренду Данило Пантича ("Партизан"), Тодда Кейна ("Гронингена"), Ола Айна ("Халл Сити"), Курта Зума ("Сток Сити"), Джамала Блэкмена ("Шеффилд Юнайтед"), Марио Пашалича ("Спартак"), Мэтта Мязгу ("Витесс"), Тэмми Абрахама ("Суонси") и Рубена Лофтуса-Чика ("Кристал Пэлас").

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