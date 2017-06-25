Лэмпард: "Челси" будет крайне сложно заменить Косту"

Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что у лондонского клуба могут возникнуть проблемы в атаке в случае ухода нападающего Диего Косты.

"Коста является прекрасным форвардом. Все могли в этом убедиться за все время, что он выступает за "Челси". Заменить его будет крайне сложно. Диего является прирожденным бомбардиром. Игроков такого уровня очень немного", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний Коста может вернуться в мадридский "Атлетико". В минувшем сезоне форвард провел 42 матча и забил 22 гола.

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